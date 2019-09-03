İran-Umman ilişkileri Maskat'ta değerlendirildi

İran’ın Maskat Büyükelçisi Hüccetülislam Nuri Şahrudi, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile bir araya gelerek karşılıklı ilişkileri görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra en önemli bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Tahran'ın her zaman bölgenin barış ve istikrarını desteklediğini belirten Hüccetülislam Nuri Şahrudi, Bakan Zarif’in bölge ülkelerine sunduğu 'saldırmazlık paktı' teklifine dikkati çekti.

İranlı büyükelçi, bazı yabancı güçlerin kötü davranışlarla bölgede gerginlik yaratmak istediğini sölyedi.

Umman Dışişleri Bakanı da bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinin iyi durumda olduğunu hatırlatarak, "Biz ve İran İslam Cumhuriyeti sürekli uyum içinde ve siyasi ile bölgesel konularda görüş alışverişindeyiz." diye konuştu.