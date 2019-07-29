Umman Dışişleri Bakanı Tahran ziyaretini değerlendirdi

İkili ilişkileri görüşmek üzere Tahran’ı ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, dün İran yetkilileriyle görüşmesinin ardından Umman’ın devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki boğazlarda gemi trafiğini düzenlemek için İran ile Umman’ın koordinasyon içinde olduğunu belirterek, uluslararası nakliye hatlarına zarar vermemek için tüm taraflar arasında koordinasyon olması gerektiğini vurguladı.

Umman’ın bölgedeki gerilimlerle ilgili arabuluculuk rolü olduğunu rededen Bakan Alevi, “Maskat bölgedeki son krizler konusunda herhangi bir arabulucuk yapmamıştır." dedi.

Bin Alevi açıklamasının diğer bölümünde, Hürmüz Boğazı’nda herhangi bir olası olayın meydana gelmesini önlemek için tüm tarafların birbirleriyle temas halinde olmasının altını çizdi.

Umman Dışişleri Bakanı ayrıca kendisinin ABD ile İngiltere’nin mesajlarını İran’a iletmek için Tahran’a gittiğini öne süren bazı medya kuruluşlarının haberilerini yalanladı.