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13 Ekim 2019 - 15:15

Han: Bölgede yeni bir çatışmaya tanık olmak istemiyoruz

Han: Bölgede yeni bir çatışmaya tanık olmak istemiyoruz

Pakistan Başbakanı İmran Han, “İran ziyaretinden amacım bölgedeki yeni bir çatışmayı önlemektir” dedi.

Üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere bir günlüğüne Tahran’ı ziyaret eden Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleştirdiği basın toplantısında konuştu.

İmran Han bu toplantıda İran ile Pakistan’ın uzun geçmişe dayalı ilişkilerine değinerek, İran’ı Keşmir halkına verdiği destekleri için takdir etti.

Tahran ziyaretinden amacını belirten Han, “Tahran ziyaretimden asıl amacım bölgede yeni bir çatışmayı önlemektir. Pakistan’da 70 bin kişi terörizmle mücadelede hayatını kaybetti. Bugün de Suriyeliler terörizmin ve çatışmaların etkilerinden acı çekmektedir. Bu nedenle bölgede yeni çatışmanın ortaya çıkmasına tanık olmak istemiyoruz” ifadelerinde bulundu.  

Başbakan Han Tahran ziyareti tamamlandıktan sonra Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a doğru yola çıkacak.

News Code 1881790
Ruya FEREYDUNI

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