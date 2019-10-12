Pakistan Başbakanı yarın Tahran'a gelecek

Dawn News'da yer alan bilgiye göre, Pakistan Başbakanı İmran Han yarın Pazar bir günlüğüne İran'a ziyarette bulunacak.

Pakistan basınına göre İmran Han, İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerginliği yatıştırmak için Tahran'ı ziyaret edecek.

İmran Han Tahran ziyareti çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek. Başbakan Han Tahran ziyareti tamamlandıktan sonra Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a doğru yola çıkacak.

New York'taki BM 74. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında açıklama yapan Pakistan Başbakanı İmran Han, hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kendisinden İran’la sorunları çözmek için arabuluculuk yapmasını istediklerini söylemişti.