Pakistan Başbakanı Han Tahran'da

Pakistan Başbakanı İmran Han, İranlı yetkililerle görüşmek üzere bir günlüğüne Tahran'a geldi.
İmran Han'ın Tahran ziyareti çerçevesinde İranlı yetkililerle ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacağı bekleniyor.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, İmran Han’ın bölgede güvenlik ve barışı arttırmak amacıyla İran’a gittiğini duyurdu.
Başbakan Han Tahran ziyareti tamamlandıktan sonra Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a doğru yola çıkacak.
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