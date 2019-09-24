Suriye heyetinden İran'ın enerji başkentine inceleme ziyareti

Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Ali Ganem ile beraberindeki heyet bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere İran’ın güneyindeki enerji başkenti Aseluye'ye gitti.

Suriye heyeti bir günlük ziyaret kapsamında Güney Pars enerji sahasındaki rafinerileri, petrokimya ve enerji altyapısına ilişkin incelemelerde bulundu.

Suriye heyetinin ziyartine ilişkin açıklama yapan Pars Özel Enerji Bölgesi Genel Müdürü Piruz Musevi, “İran, dini kardeşleriyle deneyimlerini paylaşmayı her zaman ön planda tutuyor. Bu inceleme ziyaretinin Suriye'nin petrol ve enerji endüstrilerinin yeniden inşasına ve gelişmesine katkıda bulunabileceğini umuyoruz.” dedi.