İran'dan BAE'ye sert uyarı: Kötü sonuçları olacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin New York ziyareti hakkında Musevi, bu ziyareti "olumu" olarak değerlendirerek, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından sunulan Hürmüz Barış Girişimi'nin detayları yakında yazılı olarak açıklanacak. İran'ın barış planı 8 üye ülkeden oluşuyor." dedi.

Musevi, İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili bir sonraki adımı attığı takdirde Avrupa ülkelerinin anlaşmadan çıkacağı tehidinde bulunduğunu iddia eden İngiliz Guardian gazetesinde yer alan haber konusunda, "Avrupa'nın tehditleri hakkında bilgi sahibi değilim. Ancak Avrupa önlem amaçlı olan dördüncü adımı atmamızı istemiyorsa, bu mantıklı değil.Eğer İran'ın durumu BM Güvenlik Konseyi'ne götürülürse, Tahran da gerekli tepkiyi gösterecektir." ifadesini kullandı.

Zarif'in New York'a yaptığı son ziyaretine değinen Musevi, Zarif’in New York'ta birkaç Amerikan Kongresi üyesi ile telefon görüşmesi yaparak bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunduğunu aktardı.

Musevi, Dışişleri Bakanı Zarif'in bu akşam Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birlikte Ermenistan’da düzenlenecek olan Avrasya Ekonomik Birliği toplantısına katılmak üzere Erivan'a gideceğini duyurdu.

Abbas Musevi ayrıca, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin Tahran ziyareti tarihinin henüz kesinleşmediğini de sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Saudi Aramco petrol tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili iddialarına tepki gösteren Musevi, “Suudi Arabistan ve bu kişinin suçlamaları boş ve mesnetsizdir. Kendileri bile bu durumdan çıkmanın tek yolunun barışa baş vurarak Yemen'i terk etmek olduğunu iyi biliyorlar." açıklamasını yaptı.

Yemenlilerin işgalcilere yaptığı saldırısını “misilleme amaçlı bir eylem” olarak nitelendiren Musevi, İran’ın Yemen halkından yana olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın ihtilafları gidermeyi olumlu karşıladığını anlatarak, “İran adına gerginliği yatıştırmaya çalışan tüm devletlere teşekkür ediyorum. ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönüp yanlış yaptığını itiraf etmediği sürece bu ülke ile hiçbir görüşme yapılmayacak.” diye ekledi.

BAE'li yetkililerin "Üçlü Adalar" iddiasına tepki gösteren Abbas Musevi, “Arada bir bu temelsiz sözler BAE tarafından tekrarlanır. İran'ın cevabı şudur: Üçlü Adalar ve İran'ın toprak bütünlüğüne yan bakmanın sonuçları çok kötü olacak." şeklinde konuştu.