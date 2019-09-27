İran: ABD yaptırımları küresel ticareti hedef alıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD yönetiminin, Çin ile Rusya’daki bazı firma ve şahıslara yönelik aldığı yeni yaptırım kararına tepki gösterdi.

Musevi, “ABD rejiminin bazı ülkelere yönelik son yaptırım kararı tüm ülkeleri İran ile işbirliği kurmaya teşvik eden BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararına aykırıdır. Washington hükümeti attığı bu adımla diğer ülkeleri ABD’nin bile kabul oyu verdiği karara uydukları için cezalandırıyor.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomik terör ekibinin eylemlerini “uluslararası ticaret güvenliğine yönelik birer tehdit” olarak tanımlayan Musevi, “Ekonomik terörizmin büyük bir mağduru İran İslam Cumhuriyeti olarak birkaç Çinli şirkete yönelik alınan yaptırım kararı ve istikrarsızlaştırıcı davranışı şiddetle kınıyor ve tek taraflılık çerçevesinde yürütülen ABD’nin ekonomik terörizminin sonuçları konusunda uluslararası toplumu uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Musevi ayrıca, ABD yönetiminin, Rusya’daki bazı firma ve isimlere yönelik aldığı yeni yaptırım kararını şiddetle kınayarak, “ABD’nin yaptırımlar ve ekonomik terörizmi aşırı biçimde kullanması bir yandan Amerikan halkı ve şirketlerinin çıkarlarını hedef alırken diğer yandan da diğer bağımsız ülkeleri uluslararası ticaret özgürlüğünden mahrum etme konusunda endişeleri artırıyor.” açıklamasında bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı, bazı Çin vatandaşları ve Çin şirketlerine İran bağlantıları nedeniyle yaptırım uygulamıştı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığından yapılan son açıklamada, Suriye’de bulunan Rus Silahlı Kuvvetlerine uçak yakıtı sağlayan yapıya dahil olduğu gerekçesiyle Rusya’ya ait 5 gemi, bir şirket ve 3 kişinin yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.