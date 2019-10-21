İran özel sektörü Suriye'nin yeniden inşasında büyük rol alacak

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Suriye'nin yeniden inşası çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İslami, “İran-Suriye Ortak Komisyonu başkanı olarak bu konuda özel sektör odaklı tedbirler hazırladık. Şam’da ortak ticaret odası kuruldu. İranlı firmalar aktif olarak bu sene ilki düzenlenen ihtisas fuarına katıldı.” dedi.

İranlı şirketlerin Suriye tarafıyla kapsamlı müzakereler gerçekleştirdiğini belirten İslami, “Bu konuda hem Tahran’da hem de Şam'da ilgili bakanlarla birkaç kez görüştük. İranlı inşaat şirketlerinin Suriye'de faaliyet gösterebilmesi için gerekli zemin sağlanmıştır.” açıklamasında bulundu.

Bunlara ilave olarak İslami, İranlı firmaların hangi bölgelerde çalışması konusunda Suriye tarafının karar vereceğini söyledi.