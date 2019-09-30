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30 Eylül 2019 - 10:13

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Suriye meselesi için toplanıyor

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Suriye meselesi için toplanıyor

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu (MGK), eylül ayı olağan toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapacak.

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu (MGK), eylül ayı olağan toplantısınIın ana gündem maddeleri Suriye ve terörle mücadele olacak. Suriye'de ABD ile kurulacak “güvenli bölge” sürecindeki takvim ele alınacak. Hava ve kara devriyeleri ile bölgedeki son durum da kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Güvenli bölge planının hayata geçirilememesi durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat'ın doğusuna dönük kara harekatına ilişkin son hazırlıkların da ele alınması bekleniyor. Ayrıca yurt içinde devam eden terörle mücadele operasyonları ve sonuçlarının da değerlendirileceği belirtiliyor.

Toplantıda Doğu Akdeniz başta olmak üzere dış politikadaki önemli başlıklar da masada olacak.

Kaynak: Sputnik

News Code 1881512
Azar MAHDAVAN

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