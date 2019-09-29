İran 5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'na katıldı

İran Kültür Fuarları Enstitüsü ziyaretçilere sunacağı 330 adet kitapla 5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'na katıldı.

Dün Türkiye Cumhurbaşkanı Kültür Danışmanı Yasin Aktay, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü, Türkiye Yayıncılar Birliği üyelerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşen 5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı 6 Ekim’e kadar faaliyetine devam edecektir.

"Kitap Bizi Birleştirir" başlığı altında düzenlenen fuara 15 ülkeden 200 'ü aşkın yayınevinin katıldığı belirtilmektedir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Kültür Danışmanı Yasin Aktay, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı ve diğer Türk yetkilileri fuarın ilk gününde İran ile Türkiye’nin kültürel işbirliğinin artması gerektiğini vurguladılar.

Geçen yıl, Yeni Kapı semtinde düzenlenen 4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'ndan yaklaşık 63 bin kişi ziyaret etmişti. Bu sene de bu sayının 70 bin kişiye artacağı tahmin ediliyor.

1. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı 2015 yılının Kasım ayında gerçekleşmişti.