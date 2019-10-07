Ankara'da İran el sanatları tanıtıldı

İran El Sanatları, Fotoğraf Sergisi ve Müzik Dinletisi Fuarı, İran Kültür Müsteşarlığı, Neyhane Sanat Evi ve Altındağ Belediyesi'nin işbirliği ile Ankara’da başladı.

Dün itibariyle başlayan ve bir hafta buyunca devam edecek olan etkinlikte İran el sanatları, kakma sanatı ve minyatürü ile tarihi binalardan görüntüler sergilenmektedir.

Fuarın açılışında konuşan İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Mahmud Sadıkizade İran'ın zengin kültürünü ve cazibe merkezlerini dost ve komşu ülke olan Türkiye halkına tanıtmak amacıyla yapılan bu tür etkinliklerin önemine değinerek, “Bu tür etkinliklerin iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendireceğini temenni ediyoruz” dedi.