Senendec kenti UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler' listesinde

İran'ın Kürdistan eyaletinin yönetim merkezi Senendec kenti, "Müzik" temasıyla UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler' listesine dahil edildi.

İran'ın batısında yer alan ve daha çok yerel musikisi ve sanatlayla tanınan Senendec kentı her sene çeşitli müzik festivallere ev sahipliği yapıyor. İran'daki Kürtlerin yaşadığı bu kent, 415 bine yakın nüfusa sahip.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı (Creative Cities Network), UNESCO tarafından 2004 yılında yaratılmış olup, çeşitli bölgelerden, farklı gelir seviyeleri, kapasite ve nüfusa sahip şehirleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getiren girişim olarak biliniyor.