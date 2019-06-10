İran sanayi ürünleri Erbil'de tanıtılacak

Batı Azerbaycan Sanayi, Maden ve Ticaret Kurumu Başkan Vekili Muhammed Dehgan, "Irak'ın Erbil kentinde, İran sanayi ürünlerini tanıtmak amacıyla özel bir fuar düzenlenecek." dedi.

Öğrenci Haber Ajansı’na (ISNA) açıklama yapan Dehgan, "221 İran firması 8 bin 500 metrekarelik alanda kuracağı 357 stantta, ürünlerini sergileyecek." ifadesini kullandı.

Batı Azerbaycan eyaletinden çeşitli firmaların fuara katılacağını Muhammed Dehgan, söz konusu fuarın açılış töreninde İran ve Irak'tan bazı siyasi yetkililerin de yer alacağını bildirdi.

Tahran ile Bağdat arasında imzalanan anlaşmalar kapsamında İranlı şirketler Irak'ın yeniden imarına katkı sağlayacak