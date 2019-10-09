Bahreyn'de mahkumlar sağlık hizmetlerinden yoksun

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, İnsan Hakları İzleme Örgütü Bahreynli mahkumların sağlık durumu konusunda, Bahreyn rejiminin mahkumları herhangi bir tıbbi bakıma erişim hakkından yoksun bıraktığını duyurdu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden yapılan açıklamada, “Bahreyn cezaevi yetkilileri keyfi olarak mahkumları herhangi bir acil sağlık hizmetinden mahrum bırakıyor ve onların kendilerini doktora göstermesini engelliyor” belirtildi.

Söz konusu örgüt Bahreyn makamlarının mahkumların tıbbi muayenelerinin sonuçlarını açıklamadıklarını ve onlara ceza olarak ilaç vermediklerini bildirdi.