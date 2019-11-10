Bahreyn'de güvenliği tehlikeye sokma iddiasıyla bazı kişiler yakalandı

Alquds Alarabi’nin haberine göre, Bahreyn rejimi, ülkenin güvenliğine yönelik eylem yapma hazırlığında olan birkaç kişinin yakalandığını ileri sürdü.

Bu kişilerin yurtdışındaki unsurlarla bağlantılı olduğunu iddia eden Bahreyn rejimi, yakalananlar hakkında soruşturma başlatıldığını öne sürdü.

Bahreyn'de muhalefette yer alan Vefak Hareketi, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden ülkede 5 vatandaşın tutuklandığını bildirmişti.

Al Halife rejimi sık sık ülkedeki muhalifleri “terör örgütleriyle bağlantılı oldukları” iddiasıyla tutukluyor.

