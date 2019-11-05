UAÖ Bahreyn'den Şeyh Salman'ı derhal serbest bırakmasını istedi

Al Minar kanalında yer alan habere göre, Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Bahreyn El-Vifak Cemiyeti Genel Sekreteri Şeyh Ali Selman’ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Bahreyn'ın müttefiklerinden Şeyh Ali Salman'ın derhal serbest bırakılması için harekete geçmesini istedi.

Bahreyn'de Al Halife rejiminin mahkemesi, bir kaç ay önce Şeyh Ali Selman için ömür boyu hapis cezası verildiğini onaylamıştı.

Şeyh Ali Selman 2 Ocak 2019’da iki eski Bahreyn milletvekili Hasan Sultan ve Ali al-Asvad ile birlikte Bahreyn Temiz Mahkemesi’nde bulunmuştu.

Bahreyn rejimi, bu üç kişiyi Katar-ABD siyasi çözüm çerçevesinde yapılan müzakereler sırasında casusluk yapmakla suçlamıştı.