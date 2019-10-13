Bölgedeki sorunların politik bir çözümü var

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pakistan Başbakanı İmran Han’la gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Başbakan Han'la yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, bölgedeki meselelerin politik bir çözümü olduğunu belirterek, ülkelerin diyalog yoluyla bu sorunları çözmesi gerektiğini vurguladı.

Bu görüşmede Pakistanlı tarafa Siyonist rejimin bölge güvenliği için tehlike oluşturduğunu anlattıklarını söyleyen Ruhani, "Başbakan Han’a herhangi bir iyi niyetin iyi niyetle karşılanacağını söyledik” dedi.

Ruhani, "Bu görüşmede ABD’nin İran halkına yönelik zalimce yaptırımlarının yanı sıra nükleer anlaşma öncesi döneme geri dönmenin ve bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi gibi konuları ele aldık” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ayrıca, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları "ekonomik terörizm" olarak nitelendirdi.