Azerbaycan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gitti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Toplantısı’na katılmak üzere Antalya'ya gitti.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) Antalya'daki 24. Bakanlar Konseyi toplantısında, Türkiye EİT Dönem Başkanlığını Tacikistan’dan devralacak.

EİT, bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırmak ve bölge içi ticareti geliştirmek ve üye ülkelerin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik etmek, üye ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

İran, Türkiye ve Pakistan'ın kurucu üye olduğu EİT'nın diğer üyeleri ise Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan.