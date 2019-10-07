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7 Ekim 2019 - 11:40

Çavuşoğlu:

Bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz, ülkemizin bekasını sağlayacağız

Bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz, ülkemizin bekasını sağlayacağız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası gözler Suriye sınırına çevrildi. Suriye'ye olası operasyonun sinyalini bu kez de Mevlüt Çavuşoğlu verdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı. 

Çavuşoğlu, Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden sonra Beyaz Saray açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." denilmişti.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1881658
Azar MAHDAVAN

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