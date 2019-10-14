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14 Ekim 2019 - 14:26

İran'da saldırı hazırlığındaki iki terör çetesi çökertildi

İran'da saldırı hazırlığındaki iki terör çetesi çökertildi

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Erbain Yürüyüşü merasimleri esnasında sabotaj eylemi yapmayı amaçlayan iki terör çetesinin çökertildiğini belirtti.

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Erbain Yürüyüşü merasimleri esnasında sabotaj eylemi yapmayı amaçlayan iki terör çetesinin ülkenin Huzistan eyaletinde çökertildiğini belirtti.

Mahmud Alevi, yakalanan teröristlerden 50 adet silah ele geçirildiğini bildirdi.

Alevi, Erbain zairlerinin son durumunu yakından incelemek için bugün sabah saatlerinde Şelemçe Sınır Kapısını ziyaret etti. Burada açıklama yapan İran İstihbarat Bakanı, "Bugün milyonlarca zair Devrim Muhafızları Ordusu ile güvenlik güçlerinin çabaları sayesinde Kerbela’yı ziyaret etmiştir” ifadelerinde bulundu.

News Code 1881813
Ruya FEREYDUNI

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