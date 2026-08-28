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28 Ağu 2026 09:29

Tümgeneral Muhsin Rızai: Ateşkes Sürecinde 80 Milyon Varil Petrol İhraç Ettik

Tümgeneral Muhsin Rızai: Ateşkes Sürecinde 80 Milyon Varil Petrol İhraç Ettik

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, El-Menar televizyonuna yaptığı açıklamada bölgesel gelişmeleri değerlendirdi ve ABD ile İsrail’e sert uyarılarda bulundu.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, El-Menar televizyonuna yaptığı açıklamada bölgesel gelişmeleri değerlendirdi ve ABD ile İsrail’e sert uyarılarda bulundu.

Rızai’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şunlar:

Petrol Satışı: Ateşkes sürecinde 80 milyon varil Petrol ihraç ettik

“Ekonomik Çıkarları Hedef Alırız”: “Eğer abluka devam ederse, Amerika’nın bölgedeki ekonomik çıkarlarını doğrudan hedef alacağız.”

“Dahiye ve Beyrut Kırmızı Çizgimizdir”: “Dahiye ve Beyrut bizim kırmızı çizgimizdir. Olası bir savaş, geçmişteki savaşlardan tamamen farklı olacaktır.”

Lübnan’dan Geri Çekilme Vurgusu: “Sahadaki durumu tüm ciddiyetimizle yakından izliyoruz. İsrail, Lübnan’da işgal ettiği bölgelerden çekilmek zorunda kalacaktır.”

Yeni Aşama Uyarısı: “Çatışmaların yeniden başlaması ihtimaline karşı kendimizi yeni bir aşamaya hazırlıyoruz. Gelecekte yaşanacak herhangi bir savaş, öncekilere hiç benzemeyecektir.”

Trump’ın Çocuğuna Yönelik İddialara Tepki: “Trump’ın çocuğuna yönelik bir suikast planı olduğu iddiası, Netanyahu’nun ABD Başkanını korkutmak ve kandırmak için uydurduğu koca bir yalandan ibarettir.”

Askeri Başarısızlık ve Ekonomik Baskı: “ABD’nin stratejisini ekonomik baskıya kaydırması, askeri saldırılarının sonuçsuz kaldığını göstermektedir. Her türlü ekonomik gerilim tırmandırma girişimine, ABD’nin bölgedeki ekonomik çıkarlarını hedef alan misillemelerle karşılık vereceğiz.”

News ID 1938178
Azar MAHDAVAN

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