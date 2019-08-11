Ruhani Üçlü Liderler Zirvesi'ne katılmak için Rusya’ya gidecek

Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Ofisi Müsteşarı Perviz İsmaili, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 14 Ağustos’ta Soçi kentinde düzenlenecek İran-Rusya-Azerbaycan Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'ya gideceğini açıkladı.

Soçi’deki zirvede ticaret ile ekonomik alanlarda üçlü işbirliğinin ele alınacağını anlatan İsmaili, bu zirve sırasında Ruhani’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı görüşeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili temaslarda, Azerbaycan ve Rusya'yla ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.