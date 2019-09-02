Dubai-Bakü-Dubai uçuşları iptal oldu

“Flydubai” şirketinin Dubai-Bakü uçuşları 2 Eylül'de iptal edildi. BAE saatiyle 17.00’de Dubai-Bakü seferinin iptal olduğu bildirildi.

Azerbaycan basınına göre, “Flydubai” şirketinin yerel saatle 17.55'te Haydar Aliyev Uluslarası Havalimanı'ndan yapılması planlanan Dubai seferini de iptal etti.

Uçuşlar genelde Boeing 737-800 yolcu uçağıyla yapılıyor.

Dubai-Bakü seferlerinin neden ertelendiği ile ilgili BAE’li şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Flydubai, Birleşik Arap Emirlikleri'inde "Uygun Fiyatlı Taşımacılık" sistemi ile çalışan bir hayayolu şirketidir.