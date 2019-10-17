  1. Dünya
  2. Ortadoğu
17 Ekim 2019 - 12:31

Suudilerden Yemen'in Hudeyde kentinde topçu saldırı

Suudilerden Yemen'in Hudeyde kentinde topçu saldırı

Suudi Arabistan askerleri Yemen’in Hudeyde vilayetinde yer alan “al-Zahur” bölgesinde topçu saldırı düzenledi.

Al Masirah’da yer alan habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen halkına karşı saldırıları devam ediyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri yeni bir saldırı düzenleyerek, Hudeyde vilayetindeki bölgeleri topçu saldırılarla hedef aldı.

Arap medyası Hudeyde'deki "al-Zahur" bölgesinin Suudilerin saldırılarına daha çok maruz kaldığını bildirdi. 

Bunlara ilave olarak Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçleri daha önce Hudeyde vilayetindeki Tahita ve al Durahmi bölgelerini hedef almıştı.

News Code 1881878
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler