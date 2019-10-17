Suudilerden Yemen'in Hudeyde kentinde topçu saldırı

Al Masirah’da yer alan habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen halkına karşı saldırıları devam ediyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri yeni bir saldırı düzenleyerek, Hudeyde vilayetindeki bölgeleri topçu saldırılarla hedef aldı.

Arap medyası Hudeyde'deki "al-Zahur" bölgesinin Suudilerin saldırılarına daha çok maruz kaldığını bildirdi.

Bunlara ilave olarak Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçleri daha önce Hudeyde vilayetindeki Tahita ve al Durahmi bölgelerini hedef almıştı.