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4 Kasım 2019 - 09:56

Suudi Arabistan'dan Yemen'e yoğun hava saldırısı

Suudi Arabistan'dan Yemen'e yoğun hava saldırısı

Yemen Silahlı Kuuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin farklı bölgelerine geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Al Ahed  kanalında yer alan habere göre,  Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkesinin farklı bölgelerine geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Seri, Suudilerin son 48 saat içerisinde 150'den fazla hava saldırısıyla Sade ve Hacce vilayetlerini hedef aldığını söyledi.

Yemenli yetkili, diğer bölgelerde de durumun kötü olduğunu ancak düşmanın herhangi bir ilerleme kaydetmediğini bildirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri  Mart 2015'ten bu yana Yemen'e karşı saldırı düzenliyor. 

News Code 1882214
Ruya FEREYDUNI

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