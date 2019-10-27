Zarif'ten "Yemen krizi" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile yaptığı görüşmesini değerlendirdi.

Zarif’in paylaşımında, “Bugün Tahran'da Muhammed Abdusselam ile görüştüm. Suudi Arabistan liderliğindeki savaşı ve insani felaketi sonlandırma çabaları da dahil olmak üzere çeşitli konuları konuştuk.

Bakan Zarif, attığı tweette, “Bu insani felakete tek bir siyasi çözüm var ve bu çözüme ulaşmak ancak tüm aktörlerin katılımıyla mümkün olabilir.” ifadesini kullandı.

Zarif, Muhammed Abdusselam ile görüşmesinde, Yemen halkının 5 yıldır katliam edilmesinin ve bu ülkenin kuşatma altına alınmasının üzücü olduğunu dile gitirerek, saldırgan taraftan bu savaşa derhal son vermesini ve Yemen kuşatmasını kaldırmasını istemişti.