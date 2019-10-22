Yemen uluslararası camianın Suudi Arabistan'a sessiz kalmasını kınadı

Yemen Sağlık Bakanlığı, uluslararası camianın Suudi Arabistan’ın Yemen halkına yönelik işlediği cinayetlerin karşısında sessiz kalmasını kınadı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Suudi Arabistan rejimi çeşitli bölgelerde Yemen halkını katledip ekonomik cinayetle binlerce kişinin hayatını tehlikeye atarken uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler sessiz kalmıştır.” denildi.
Yemen Sağlık Bakanlığı, Suudilerin Sade vilayetine yönelik düzenlediği son saldırıyı da şiddetle kınadı.
Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları Yemen halkına karşı yaptıkları saldırıların devamında Sade vilayetini hedef almıştı. Hava saldırısı sonucu en az 5 Yemenli hayatını kaybetmişti.
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