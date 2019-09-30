Yemen'den Suudi Arabistan'a uyarı

Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Konseyi üyesi Muhammed al-Bahiti, “Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik saldırılarına devam etmesi ve barışı kabul etmemesi durumunda ordusu ile paralı askerlerinin çöküşünü göreceğiz” dedi.

Muhammed al-Bahiti, bu hareketin yürüttüğü “Nasr-i Min-Allah" adlı operasyonun Yemen halkının farkındalığını arttırdığını anlatarak, “Suudi Arabistan artık paralı askerlerini donatamıyor. Bu yüzden saldırılarına son vermeli ve barışı kabul etmeli. Aksi takdirde ordusu ve paralı askerleri yakında çökecek” diye konuştu.