Yerevan ve Bakü gazetecilerin karşılıklı ziyaretleri konusunda müzakereler sürdürüyor

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Sekreterliğinin desteğiyle Ermenistan ve Azerbaycan Karabağ meselesinin çözüm süreci kapsamında gazetecilerinin karşılıklı ziyaretlerle ilgili müzakerelerde bulunuyor.

Bu konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger ile görüştükten sonra açıklamalarda bulundu. Lavrov’a göre diyaloğun olumlu sonuçlarla ilgili ümitlerini korumaya devam ediyorlar.

Sergey Lavrov Nisan ayında Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının görüşmesi sonucunda bazı insani adımlar atma konusunda anlaştıklarını hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanı gazetecilerin karşılklı ziyaretlerle ilgili müzakereler devam ederken iki tarafta bulunan tutsakların değiştirlmesi de ele alındığını belirtti, ancak bununla ilgili ümit verici gelişmeler kaydedilmediğini vurguladı.

İnsani adımların gergin ortamını biraz hafifletmek ve güven ortamı sağlamak için yapıldığını da Rusya Dışişler Bakanı dile getirdi.

Kaynak: Ermenihaber.am