İran: Azerbaycan ile Ermenistan arasında arabuluculuk yapabiliriz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İngiltere de dahil olmak üzere ülkelerin iç sorunları ve seçimlerinin onları ilgilendirmediğini belirterek, “Yeni İngiltere hükümetinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalmasını ve yükümlülüklerine dönmek için pratik adımlar atmasını temenni ediyoruz” dedi.

ABD’nin Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından nükleer anlaşma dahil uluslararası birçok anlaşmadan çıktığını belirten Musevi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Japonya ziyaretine dikkati çekerek, “Bizim başlıca petrol müşterilerimizden olan Japonya ABD’nin yasadışı yaptırımları nedeniyle petrol alımından vazgeçti” ifadelerinde bulundu.

Musevi, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetlerinin iki ülke arasındaki vize uygulamasını kaldırılmaya çalıştığını dile getirerek, “Azerbaycan bizim yakın arkadaşımız ve bu ülkenin vatandaşlarının vizesini kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Dağlık Karabağ sorununa atıfta bulunan Musevi, “İran İslam Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesi konusundaki tutumu açık ve uluslararası hukuk çerçevesinde tutumuzu ilan ettik. Biz iki komşu ülke olan Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki gerginliği azaltmak için arabuluculuk yapmaya hazırız" açıklamasını yaptı.