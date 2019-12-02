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2 Aralık 2019 - 13:52

Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının görüşme tarihi belli oldu

Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının görüşme tarihi belli oldu

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan yakın gelecekte Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov ile görüşecek.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının Basın Servisinden aktarılan bilgilere göre 4 Aralık tarihinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov ile bir araya gelecek.

İki ülke Dışişleri Bakanlarının görüşmesi Slovakya’nın başkenti Bratislava’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 26’ıncı Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının aracılığı ve katılımıyla düzenlenecek.

Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları en son 23 Eylül tarihinde ABD’nin New York şehrinde görüştüler.

Kaynak: Ermenihaber.am

News Code 1882821

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