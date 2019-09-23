Azerbaycan ile Ermenistan dışişleri bakanları New York'ta görüşecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, BM 74. Genel Kurulu Toplantısı sırasında Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüşecek.

Azerbaycan basınına göre, görüşmede Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) eş başkanları Igor Popov (Rusya), Stefan Visconti (Fransa) ve Andrew Schafer (ABD) de hazır bulunacak.

Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, dün New York'ta AGİT Minsk Grubu eş başkanlarıyla bir araya gelerek Dağlık Karabağ meselesini konuşmuştu.

Minsk Grubu, Azerbaycan ve Ermenistan'ın taraf olduğu Dağlık Karabağ sorununa çözüm üretmek için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT/OSCE) çerçevesinde oluşturulan bir müzakere ekibidir.