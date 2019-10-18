AB'den Türkiye'ye kınama

Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'nde bir aya gelen üye ülke devlet ve hükümet başkanları, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sonuç bildirgesi yayımladı. Harekatın kınandığı bildirgede ayrıca Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında varılan anlaşmayı "not ettik" ifadesi yer aldı.

AB liderleri, iki günlük zirve için dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Gündemde İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması (Brexit), bütçe tartışmaları ve mülteciler konusunun yanı sıra Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde 8 gündür devam eden harekatı ve Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları vardı.

ABD-Türkiye arasında Suriye'nin kuzeyinde anlaşmaya varılmasının ardından, gece geç saatlerde basınla paylaşılan bildiride "AB, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusundaki tek taraflı askeri harekatını kınıyor." denirken, harekatın, Avrupa güvenliğini ve IŞİD ile mücadeleyi tehdit ettiği vurgulandı.

"AB Konseyi, tüm askeri harekatlara ara verilmesine ilişkin ABD-Türkiye açıklamasını not eder." denilen bildirgede, Birlik'in Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam edeceği kaydedildi.

"Silah ihracatının askıya alındığını hatırlatıyoruz"

Bildirgede, üye ülkelerin, 14 Ekim tarihindeki AB Dış İlişkiler Konseyi'nde konuya ilişkin alınan kararları onayladığı belirtildi.

Liderler, ayrıca 'AB'nin ciddi boyuttaki göçmen kriziyle mücadele etmeye devam edeceği, bu konuda üye ülkeleri de desteklemeyi sürdüreceği' mesajını verdi.

AB liderleri Güney Kıbrıs'la birlik mesajını tekrarladı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle ilgili de 14 Ekim'deki AB Dış İlişkiler Konseyi'nde alınan kararların onaylandığı belirtilen bildirgede, AB'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlik içinde olduğu vurgulandı.

Kaynak: Euronews