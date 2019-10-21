Nijerya'da Boko Haram saldırısında 6 asker öldü

Ulusal basındaki haberlere göre örgüt, Borno eyaletindeki Jakana-Mainok kara yolundaki Lamba askeri kontrol noktasına silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 6 asker yaşamını yitirirken, ordu ile örgütün üyeleri arasında çıkan çatışmada 8 terörist öldürüldü.

Nijerya ordusundan olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Kaynak: AA