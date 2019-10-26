Almanya'da cami derneği üyelerine tehdit mektubu

DİTİB Mutterstadt camisine yönelik ilk tehdit geçen hafta perşembe günü geldi.

Posta kutusuna bırakılan mektupta hakaret içeren ifadeler vardı.

Olaydan bir kaç gün sonra, bu kez cami derneği üyelerinden iki kişinin özel posta kutularına tehdit mektupları bırakıldı.

Kuran-ı Kerim'e hakaret edilen mektuplarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na yönelik tehdit ifadeleri de vardı.

Cami yönetimi güvenlik kamera görüntülerinden eşkali belirlenen saldırganla ilgili ihbarda bulundu.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kaynak: TRT Haber