Şili Devlet Başkanı Pinera, 8 bakanı görevden aldı

Geçtiğimiz günlerde halkın taleplerini karşılayacak yeni bir kabine kurmak için bütün bakanların istifasını isteyen Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, dün beklenen duyuruyu yaptı. Pinera, sekiz bakanı görevden aldığını açıkladı.

Görevden alınanlar arasında geçen hafta göstericilere ‘suçlu' diyerek tepki çeken olan İçişleri Bakanı Andres Chadwick bulunuyor.

Pinera’nın güvendiği bir isim ve kuzeni olan Chadwick'in yerine parlamento ile irtibatı sağlayan Devlet Bakanı Gonzalo Blumel atandı.

Maliye Bakanı Felipe Larrain'in yerine de ekonomi profesörü Ignacio Briones'i getirildi.

Ayrıca savunma, ekonomi, çalışma ve spor bakanlıkları da değişti.

Santiago Valisi Karla Rubilar’ın da yeni hükümet sözcüsü olması kararlaştırıldı.

‘Şili değişti, hükümet de değişmek zorundaydı’

Ülkenin ‘zor günlerden’ geçtiğini belirten Sebastian Pinera, "Şili değişti ve yeni zorluklarla mücadele etmek için hükümetin de değişmesi gerekiyordu" açıklamasında bulundu.

Şili halkı tarafından verilen ‘güçlü ve açık mesajı’ dinlediklerini belirten Pinera, halkın daha adil ve destekleyici bir yönetimi hak ettiğini söyledi.

Kaynak: Sputnik