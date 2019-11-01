Sistani'den Irak'taki protestolara ilişkin açıklama

Ayetullah Ali es-Sistani’nin ofisinden yapılan açıklamada, “Yüksek mercii, barış çerçevesinde gösterilere katılmak her Iraklının hakkıdır. Ancak yüksek merciinin (Ayetullah Ali es-Sistani) yer aldığı fotoğrafların hiçbir grup ve siyasi parti tarafından kullanılmasını ve kaldırılmasını istemiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Göstericilerin barışçıl taleplerinin desteklendiği belirtilen açıklamada, “Barış göstericilerin taleplerini destekliyoruz. Görüş ve ideoloji farklılıklarına rağmen reformcular arasında fark gözetilmemelidir” ifadeleri yer aldı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Kaynak: Rudaw