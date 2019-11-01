Irak'a petrol ürünleri ihracatı devam ediyor

İran Petrol İhracatçıları Birliği Sözcüsü Seyyid Hamid Hüseyni, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) yönelik petrol ürünleri ihracatının devam ettiğini belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı’na (IRNA) konuşan Hüseyni, Irak’ta gerilimin dinmemesine rağmen IKBY’ye beniz ve motorin gibi petrol ürünleri ihracatının devam ettiğini bildirdi.

Hamid Hüseyni, İran’ın petrol ürünlerinin çoğunun IKBY’ye ihraç edilmekte olduğunu da sözlerine ekledi.

Tahran Ticaret Odası Enerji Komisyonu Başkanı Rıza Padidar, özel sektörün isteği üzerine ülkede üretilen benzinin Tahran Enerji Borsası'nda satışa çıkalıldığını açıklayarak, 15 komşu ülkeden 9 ülkenin yüksek kalite ve rekabetçi fiyat nedeniyle İran'dan benzin almaya rağbet gösterdiğini belirtmişti.

Türkiye, Azerbaycan ile IKBY’nin de İran motorinine ilgi gösterdiğini aktaran Padidar, Fars Körfezi’ne kıyısı olan bir ülkenin İran motorini ile mazotunun müşterisi olduğunu dile getirmişti.