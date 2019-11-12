  1. Spor
12 Kasım 2019 - 15:53

İran ile Türkiye boksta ortak kamp yapacak

İran ile Türkiye boksta ortak kamp yapacak

Türkiye Erkekler Boks Milli Takımı, olimpiyat hazırlıkları kapsamında ortak kamp için İran'a gelecek.

Türkiye Erkekler Boks Milli Takımı, olimpiyat hazırlıkları kapsamında ortak kamp için İran'a gelecek.

İran medyasına göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan İran ve Türkiye takımları Tahran'daki İnkılap Spor Kompleksi'nde düzenlenecek ortak kampta 10 günlüğüne birlikte çalışacak.

8 boksör ve 2 antrenörden oluşan Türk kafilesi önümüzdeki 23 Kasım tarihinde Tahran'a doğru yola çıkacak.

Boksta 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kıtası elemeleri mart ayında Londra’da, mayıs ayında ise Paris’te düzenlenecek.

News Code 1882392

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