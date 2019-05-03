İran ile Türkmenistan güreşte ortak kamp yapacak

İran Serbest Güreş Milli Takımı Türkmenistan Güreş Federasyonu’nun davetine icabetle bu ülkede kurulacak ortak kampa katılmak üzere Aşkabat’a gitti.
İran ile Türkmenistan serbest güreş milli takımı, Aşkabat’ta ortak kampta bir araya gelecek.
İran'ın serbest güreş kafilesindeki isimler şu şekilde:
57KG ; Rıza Atri, Nader Hac Aganiya ve Alirıza Sarlak
61KG ; Behnam İhsanpur ve Bakır Yahkeşi
65KG; Peyman Biyabani, Morteza Kiyasi ve Emir Muhammed Yazdani
70 KG; Yunus İmami ve Ferhat Nuri
74KG; Mustafa Hüseyinhani, Rıza Afzali ve Muhammed Nohodi
79KG; Bahman Teymuri ve Ali Savadkuhi
86KG; Hasan Yazdani, Kamran Kasımpur ve Ahmed Bazari
92KG; Alirıza Karimi ve Arşak Mühebbi
97KG; Rıza Yazdani, Abbas Foroutan ve Hamed Talebi Zarrin Kemer
125KG; Parviz Hadi, Yedullah Mühebbi, Kümeyl Kasımi ve Emir Hüseyin Zare
Teknik Direktör; Gulamrıza Muhammedi
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