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3 Mayıs 2019 - 17:53

İran ile Türkmenistan güreşte ortak kamp yapacak

İran ile Türkmenistan güreşte ortak kamp yapacak

İran Serbest Güreş Milli Takımı, Türkmenistan Güreş Federasyonu’nun davetine icabetle bu ülkede kurulacak ortak kampa katılmak üzere Aşkabat’a gitti.

İran Serbest Güreş Milli Takımı Türkmenistan  Güreş Federasyonu’nun davetine icabetle bu ülkede kurulacak ortak kampa katılmak üzere Aşkabat’a gitti.

İran ile Türkmenistan serbest güreş milli takımı, Aşkabat’ta ortak kampta bir araya gelecek.

İran'ın serbest güreş kafilesindeki isimler şu şekilde:

57KG ; Rıza Atri, Nader Hac Aganiya ve Alirıza Sarlak

61KG ; Behnam İhsanpur ve Bakır Yahkeşi

65KG; Peyman Biyabani, Morteza Kiyasi ve Emir Muhammed Yazdani

70 KG; Yunus İmami ve Ferhat Nuri

74KG; Mustafa Hüseyinhani, Rıza Afzali ve Muhammed Nohodi

79KG; Bahman Teymuri ve Ali Savadkuhi

86KG; Hasan Yazdani, Kamran Kasımpur ve Ahmed Bazari

92KG; Alirıza Karimi ve Arşak Mühebbi

97KG; Rıza Yazdani, Abbas Foroutan ve Hamed Talebi Zarrin Kemer

125KG; Parviz Hadi, Yedullah Mühebbi, Kümeyl Kasımi ve Emir Hüseyin Zare

Teknik Direktör; Gulamrıza Muhammedi

News Code 1878379
Muhammed BURHAN

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