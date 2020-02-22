Japonya: Olimpiyatlar belirlenen tarihte başlayacak

Japonya Baş Kabine Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, Yaz Olimpiyat Oyunları ile Paralimpik Oyunları'nın planlanan tarihlerde düzenleneceğini açıkladı.

Yoshihide Suga, dün düzenlenen basın toplantısında, hükümetin söz konusu etkinlikler için gerekli hazırlıkları Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Tokyo Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi ve Tokyo Belediyesi ile yakın temas hâlinde yürütmeye devam edeceğini söyledi.

Yeni korona virüsü salgınının Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na etki getirip getirmeyeceği gündeme gelmişti.

Tokyo'da mart ayından itibaren 18 deneme müsabakası düzenleneceği belirtildi.

Tokyo Organizasyon Komitesi Sözcüsü Masa Takaya da önceki gün yaptığı açıklamada, oyunların kesinlikle ertlenmeyeceğini veya iptal edilmeyeceğini duyurmuştu.

Tokyo Organizasyon Komitesi'nin önündeki bir sonraki sınav, 26 Mart günü düzenlenmesi beklenen Olimpiyat meşalesini yakma töreni olacak.

Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, sağlık sorunları bulunan vatandaşların töreni izlemeye gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Çin Uluslararası Radyosu CRI