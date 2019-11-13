Rusya, Türkiye'de bulunan IŞİD'li vatandaşlarını kabul edecek

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından 'Türkiye topraklarında IŞİD üyeliği ile suçlanan Rusya vatandaşlarının' durumuna ilişkin açıklama geldi.

Büyükelçiliğin hesabından Hürriyet gazetesinin 'Deport listesinde 959 DEAŞ'lı' başlıklı haberinin paylaşıldığı açıklamada "Rusya, diğer ülkelerden farklı olarak, Türkiye topraklarında bulunan ve DEAŞ üyeliğiyle suçlanan Rusya vatandaşlarını kabul etmeye hazırdır" ifadeleri yer aldı.

Paylaşılan haberde ise "İade edilecek yabancı DEAŞ'lı teröristler geri gönderme merkezinde tutuluyor. Sınırdışı listesindeki 959 DEAŞ'lı arasında Rusya'dan 99, Almanya'dan 17, ABD'den 2 kişi var. Biri de vatansız" ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: Sputnik