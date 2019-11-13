Soylu: DAEŞ'in önemli bir ismini Suriye'de yakaladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da düzenlenen güvenlik korucuları seminerinde açıklamada bulundu.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Suriye'de şu anda gözetimimiz altında bulunan Resulayn ve Tel Abyad'da TSK'nın ve Suriye Milli Ordusu’nun yakalayıp, kendi gözetimimiz altında; bizim Cerablus ve Azez bölgesinde şu anda alanda tuttuklarımız da dahil olmak üzere kendi memleketlerine mensup olan DEAŞ'a mensup teröristler, aynı zamanda eşleri ve çocukları her birini alacaklarını dün akşam itibariyle teyit ettiler.

- Diğer ülkelerden de aynı işbirliğini, aynı yakınlığı ve aynı yapıcı tutumu beklediğimizi burada huzurunuzda söylemek istiyorum. Onun için eğer terörle hep birlikte mücadele edilecekse kusura bakmayın herkes teröristine sahip çıkacak. Biz kimsenin turistinin otağı değiliz, misafirhanesi değiliz. Ve şunu söyleyeyim, sınır içinde de dışında da operasyonlarımız devam ediyor.

- Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup DEAŞ'lı teröristleri, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını dile getirdi.

- DEAŞ'ın yine çok önemli bir adamını yakın bir zamanda Suriye’de ele geçirdik. Ve verdiği bilgilerle neler yaptığının, neler ortaya koyduğunu bir şekilde ifade etmektedir. Hala sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam etmektedir. Biz devletiz.

Kaynak: Sputnik