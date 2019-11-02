Bakan Soylu'dan yakalanan DEAŞ'lılarla ilgili açıklama

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz"

DEAŞ’lıları vatandaşlıktan çıkarıp ortadan çekiliyorlar. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz. Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur.

İstanbul'da yakalanan kaçak göçmen sayısı 100 binin eşiğinde. Her gün 400-500 kaçak göçmen yakalanıyor.

5 Kasım'a kadar tabelalar standart olacak.

Kaynak: TRT Haber/ AA