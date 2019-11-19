Malezya'dan ABD'nin İsrail yerleşimleri kararına sert tepki

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD'nin, Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerini yasa dışı olarak görmediğini duyurmasına tepki gösterdi.

Başbakan Mahathir, ABD'nin kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ABD'nin, Filistin'deki Yahudi yerleşimleri konusunda tavır değiştirmesinin "işgali yasallaştırma" olduğunu belirten Mahathir, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun söz konusu açıklamasının Birleşmiş Milletler kararlarına karşı bariz saygısızlık olduğuna dikkati çekti.

Mahathir, "Bundan sonra güvende değiliz. Eğer bir ülke, bizim vatanımıza girmek ister ve yerleşim birimini kurarsa bu yasal kabul edilebilir ve biz hiçbir şey yapamayız." ifadesini kullandı.

Açıklamanın zamanlamasına dikkati çeken Mahathir, "İsrail, Gazze'de bu haksız saldırıları yaparken siz, yasa dışı yerleşim yerlerinin yasal olduğunu söylüyorsunuz. Bu, İsrail'i sivil ve çocukları daha fazla öldürmeye cesaretlendirme ve bunun karşısında cezasız bırakma anlamına gelmiyor mu? İsrail, katlettiği insanların topraklarında yerleşim yeri kurduğu için ödüllendiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

AA