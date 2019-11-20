Suriye: Düşman İsrail'in füzelerini düşürdük

Suriye Arap Haber Ajansı’na (SANA) konuşan askeri bir kaynak, "20 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 01:20 sabahında işgalci İsrail savaş uçakları işgal edilen Golan ve Lübnan’ın Merc Uyun yönlerinden Şam ili güney çevresini bir kaç füze ile hedef aldı. Hava Savunma Sistemlerimiz ise ivedi bir şekilde bu yoğun saldırıya cevap vererek düşman füzelerinin çoğunu hedeflerine varmadan düşürdü." dedi.

Askeri kaynak, mevkinin tedkik edilmesi ve saldırının yol açtığı hasarları belirlemek için çalışmaların hala sürdüğünü aktardı.

Siyonist Rejim Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Suriye'den işgal topraklarına 4 adet füze atıldığını öne sürmüştü.