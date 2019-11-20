Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi yakınında

Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının arttığına ilişkin işaretlerle birlikte iki haftanın en düşük seviyesi yakınında tutunurken, yatırımcılar ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin gelişmeleri izlemeye devam ediyor.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Salı günü yüzde 3.2 ile Eylül sonundan bu yana en yüksek kaybını gerçekleştirdikten sonra yatay seyretti. ABD'de sektörün fonladığı Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ülkede ham petrol stokları geçen hafta 5.95 milyon varil arttı. Çarşamba günü açıklanacak resmi verilere göre ise stokların 1.5 milyon varil artış göstermesi bekleniyor. ABD Senatosu, Hong Kong'da protestocuları destekleyen yasa tasarısını onayladı ve bu durum muhtemelen Çin ile yürütülen ticaret görüşmelerini daha karmaşık bir hale getirecek.

Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının talebi olumsuz etkilemesi ve küresel arzdaki artışla birlikte Nisan ayı zirvesinden yüzde 17 düştü. Reuters'in haberine göre Rusya muhtemelen üretim kısıntılarının daha da derinleştirilmesine rıza göstermeyecek, ancak Suudi Arabistan'a destek için mevcut kısıntıların süresinin uzatılmasını kabul edebilir. Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Hong Kong'daki protesto gösterilerinde zor kullanma olursa, Çin ile bir ticaret anlaşması imzalamanın zora gireceğini söyledi.

Singapur'da sektör danışmanlık şirketi Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Ham petrol fiyatları, ABD ve Çin'in kısmi ticaret anlaşması için birbirlerini sıkıştırması ile meydana gelen iniş çıkışlara tutsak olmuş durumda," dedi ve "Petrol piyasası, esneklik rasyosunun belirlenmesi zor olsa dahi, ticaret anlaşması ile petrol talebi büyümesi arasında düz bir çizgi çekmiş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Vadesi Çarşamba günü dolacak olan Aralık vadeli Batı Teksas petroplü (WTI), Nymex piyasasında, 4 sent yükselerek Singapur saati ile 11:33'te varil başına 55.25 dolara çıktı. Kontrat Salı günü 1.84 dolar kayıpla 55.21 dolara inerek 31 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Daha aktif işlem gören Ocak kontratı 3 sent yükselerek 55.38 dolara ulaştı.

Ocak vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 3 sent düşerek varil başına 60.88 dolara indi. Kontrtat Salı günü 1.53 dolar düşerek 60.91 dolardan kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, aynı vadeli WTI'a kıyasla 5.50 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg