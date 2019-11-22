Petrol ticaret görüşmelerine ilişkin son gelişmelerle düştü

Petrol fiyatları, yatırımcıların ham petrol talebini olumsuz yönde etkileyen ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin gelişmeleri izlemeleri ile birlikte düştü ve üçüncü haftaya taşıdığı kazancını azalttı.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Perşembe günü yüzde 2.6 sıçradıktan sonra yüzde 0.7 kadar düştü. Çin Başbakan Yardımcısı ve baş ticaret müzakerecisi Liu He, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret anlaşmasının ilk fazına ilişkin ilerlemeyi tehlikeye atma potansiyeli taşıyan bir adım atarak Hong Kong protestocularını destekleyen yasa tasarısını imzalamasının beklenmesine karşın, ABD'li ticaret müzakerecilerini görüşmelerde bulunmak üzere Pekin'e davet etti.

Petrol fiyatları, Washington ile Pekin arasında uzun süredir devam eden anlaşmazılığı çözüme kavuşturulma beklentisi ile Nisan ortasından bu yana en uzun haftalık kazanç serisini gerçekleştirmeye yöneldi. Piyasa ayrıca Petrol İhraç Eden ülkeler Topluluğu'nun (OPEC) Aralık ayı başındaki toplantısına da odaklanmaya başladı. OPEC'in, grup ülkelerinin bazılarındaki siyasi krizin yeniden arz için tehdit oluşturması ile birlikte üretimi daha da kısma konusunda fazla bir iştahı yok.

AxiTrade'in Asya Pasifik piyasa stratejisti Stephen Innes, "Çin Başbakan Yardımcısı'nın tekrar ortaya çıkıp, Hong Kong yasası gibi bir soruna rağmen, durumun halen iyi göründüğünü işaret etmesi oldukça umut verici," dedi ve "Bu durum her iki tarafın da anlaşmak istediğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ocak vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 41 sent düşerek Singapur saati ile 11:09'da varil başına 58.17 dolara indi. Kontrat Perşembe günü 58.58 dolardan kapandı. Fiyatlar bu hafta yüzde 0.8 yükseldi.

Ocak vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 37 sent ya da yüzde 0.6 düşerek varil başına 63.60 dolara indi. Kontrat bu hafta yüzde 0.5 yükseldi. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi WTI'a kıyasla 5.41 dolar primli işlem gördü.

Kaynak:Bloomberg

