Petrol "ticaret" haberleri ile 2 ayın zirvesi yakınında

Petrol fiyatları, ABD-Çin arasında sınırlı ticaret anlaşması için ilerleme olduğu yolundaki iyimserliğin müzakerelerin uzun bir süreç olmasından dolayı yatırımcılarda oluşan kötümserliği dengelemesi ile birlikte iki ayın en yüksek seviyesi yakınında yatay seyretti.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Cuma günü yüzde 1.4 düştükten sonra fazla değişmedi. Çin haftasonu yaptığı açıklamada, fikri mülkiyet haklarının çiğnenmesine yönelik cezaları artıracağını açıklayarak ABD ile ticaret görüşmelerinde önemli sorunlardan birinin çözümüne yönelik adım attı. Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fox News'a Cuma günü yaptığı değerlendirmede bir ticaret anlaşmasına "çok yakın" olduğunu kaydetmesi, ancak Pekin'in anlaşmayı daha fazla istediği ve Hong Kong'un karmaşık bir faktör olduğu uyarısında bulunmasının ardından geldi.

Ham petrol fiyatları, ABD ve Çin'in sınırlı bir ticaret anlaşmasını imzalamaya yaklaştığına ilişkin işaretlerle Ekim ayı başlarından bu yana yükseliyor, ancak fiyatlar beklentilerdeki sık değişikliklerden dolayı dalgalanmalar gösteriyor. Fakat petrol yatırımcıları, müzaekerelerin sürmesinden dolayı olumlu beklentilerini sürdürmekte zorluk çekiyor. Para yöneticileri, Batı Teksas petrolünde (WTI), yükseliş beklentisi ile açtıkları pozisyon (uzun pozisyon) sayısını 19 Kasım haftası yüzde 13 azalttı.

AxiTrader piyasa stratejisti Stephen Innes, "Petrol bu hafta da inişli çıkışlı seyrini zevam ettirebilir. Zira piyasa beklentileri ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışına bağlı olarak sürekli değişiyor," dedi ve "Piyasalar haber başlıklarındaki gitgellerle birlikte zorlanmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ocak vadeli WTI, Nymex piyasasında 9 sent ya da yüzde 0.2 yükselerek Singapur saati ile 12:54'te varil başına 57.86 dolara çıktı. Kontrat Perşembe günü 58.58 dolar ile 17 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesinden kapandı. Fiyatlar üst Bollinger bandına yakın seyrediyor ve bu durum teknik analize göre aşırı alım durumunu işaret ediyor.

Ocak vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 14 sent ya da yüzde 0.2 yükselerek varil başına 63.53 dolara tırmandı. Kontrat Cuma günü yüzde 0.9 düştü. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi WTI'a kıyasla 5.68 dolar primli işlem gördü.

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 62,65 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Bloomberg